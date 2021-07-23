بي ام دبليو 2009

(للبيع)
|MW 320i 2009 صالح الفحس حتى ديسمبر 2021 الاستقلال حتى عام 2023 المحرك وناقل الحركة في حالة تشغيل جيدة تجربة اوتوماتيك) تكييف بارد أزرار التحكم في عجلة القيادة جهاز استشعار الظهر الضغط على زر البدء النافذة علوية قفل باب كهربائي (كلها تعمل) السيارة في حالة جيدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بشمعندس اندرو
|التليفون:
|01007503573
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|العنوان:
|الورود- الورود
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100445
650,000 ريال
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