(للإيجار)
|بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار 3 غرف 2 رسشنِ 2 حمام مطبخ كامل بجميع الاجهزة ِالكهربائية مكيفة بالكامل اليوم 450 الشهر 8500 للحجز 01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071002
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