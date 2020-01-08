بينك وبين الرفاهية 60 دقيقة وبس

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بينك وبين الرفاهية 60 دقيقة وبس - في السويس مصر

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عيش برفاهية من غير حدود واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وجيم وملاعب وحفلات كل ده واكتر فى بالم بيتش السخنة شاليهك 110م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) بسعر روعة وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 165,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048071
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: باستجمام هتمتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

باستجمام هتمتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

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عيش الاستجمام وامتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى.
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السويس - مصر
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172,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: الحق عروض السخنة دلوقتي وامتلك شاليهك والفرش هدية - في السويس مصر

الحق عروض السخنة دلوقتي وامتلك شاليهك والفرش هدية

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السويس - مصر
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120,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: استثمر شاليهك في السخنة طول السنة واضمن مكسبك - في السويس مصر

استثمر شاليهك في السخنة طول السنة واضمن مكسبك

(للبيع)

- في السويس مصر

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السويس - مصر
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105,000 جنيه

8/1/2020
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- في السويس مصر

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8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالتقسيط المريح في السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بالتقسيط المريح في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة واستمتع بالفيو الرائع وبنماذج مصغرة من المعالم الح.
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275,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار - في السويس مصر

لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار

(للبيع)

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122,000 جنيه

6/1/2020
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صورة الاعلان: شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة المساحة: 135 م الدور: تاني برووف التشطيب: سوبر .
العنوان:

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100 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه 100م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بروف ع اجمل اكوا بارك وقري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: برفاهية امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

برفاهية امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الرفاهية والجمال وامتلك شاليهك وسط احتياجاتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة وملاهى ومول.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

131,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش وامتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: يلا بسرعة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

يلا بسرعة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

بسرعة الحق امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش 170م تشطيب سوبر لوكس (4 غرف نوم منهم غرفة ماستر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

377,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: بتحب رحلات اليخت يبقي تمتلك في لاسرينا السخنة - في السويس مصر

بتحب رحلات اليخت يبقي تمتلك في لاسرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليهك في السخنة هتقدر تروح رحلات باليخت في اي وقت براحتك وكمان هتستمتع بالاكوا بارك وحماما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

101,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجا - في السويس مصر

شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجا

(للبيع)

- في السويس مصر

شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجاردن الاستلام في خلال 6 شه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

100 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: امتلك اجمل شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

امتلك اجمل شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك اجمل شاليه في لاسيرينا السخنة علي اجمل فيو في السخنة وجمب كل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في قرية لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في السخنة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

108,000 جنيه

4/1/2020
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