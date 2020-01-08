بينك وبين الرفاهية 60 دقيقة وبس

(للبيع)
|عيش برفاهية من غير حدود واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وجيم وملاعب وحفلات كل ده واكتر فى بالم بيتش السخنة شاليهك 110م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) بسعر روعة وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048071
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