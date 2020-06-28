بينتهاوس للبيع فى كورتيارد الشيخ زايد

(للبيع)
|- بينتهاوس للبيع فى كورت يارد - - مساحة 203م +روف مبانى 50م + تراس 110م - 3غرفة نوم منهم ماستر + 3 حمام - فيو لاند سكيب + Club House الصحراوى - نصف تشطيب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ِAhmed Mansour
|التليفون:
|01016645553-0109996545
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|العنوان:
|بيفرلى هيلز- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061709
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