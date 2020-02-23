(للبيع)
|بينتهاوس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة مساحة 270م عماره بحرى وعلى شارع رئيسى امام الخدمات نصف تشطيب ( محاره وحلوق وواجهه متشطبه واساسيات كهرباء وسباكة واسانسير من الارضى للرووف ) بحرى صريح داخل منطقة الفيلات بحدائق اكتوبر بجوار كمبوند دجله جاردنز والحى الايطالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aliaa badwe
|التليفون:
|01000960605
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|العنوان:
|منطقة الفيلات- حدائق اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|720,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053915
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