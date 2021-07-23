بيع وصيانة ماكينات تصوير المستندات كيوسيرا الألمانية

(للبيع)
|نحن مستوردون ماكينات التصوير الألمانية الكيوسيرا ألوان وأسود وجميع السرعات كما يوجد لدينا قطع غيار أصلية بأسعار مناسبة ت / 01115513007 شريف عبدالله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شريف عبدالله
|التليفون:
|01115513007 - 01060204375
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سوق الخميس الجديد- مسطرد
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100434
1,200 جنيه
اتصل
اتصل
2,500 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
3,500 جنيه
3,500 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,000 جنيه
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل