بيع وصيانة ماكينات تصوير المستندات كيوسيرا الألمانية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نحن مستوردون ماكينات التصوير الألمانية الكيوسيرا ألوان وأسود وجميع السرعات كما يوجد لدينا قطع غيار أصلية بأسعار مناسبة ت / 01115513007 شريف عبدالله
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شريف عبدالله
التليفون: 01115513007 - 01060204375

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سوق الخميس الجديد- مسطرد
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/7/2021
رقم الإعلان: 2100434
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السعر
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22/7/2021
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