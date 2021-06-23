بيع مستلزمات محل ملابس بحاله جيده

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تفاصيل الإعلان
بيع مستلزمات محل ملابس مليكانات اطفال، نص منيكان رجالي وحريمي ومليكانات لانجيري ، شوك ( لتعليق البضاعه) وادوات للتعليق متنوعه وشماعات بمقاسات مختلفه ( بكميات ) ولأغراض متنوعه بحاله جيده
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: علاء خليل
التليفون: +201120035501

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العنوان: حي البنفسج ٣- التجمع الاول
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098857
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