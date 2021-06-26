بيع مستلزمات محل ملابس بحاله جيده

(للبيع)
|بيع مستلزمات تجهيز محل شامله ملكينات وشوك للتعليق وشماعات مختلفه المقاسات بحاله جيده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|علاء خليل
|التليفون:
|+201120035501
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|العنوان:
|حي البنفسج ٣- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098856
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