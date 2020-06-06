بيع ماكينات تصوير TOSHIBA E STUDIO 3555

(للبيع)
|Toshiba e studio 3555 cse بمواصفات عاليه الجوده زمن تسخين 35 ثانيه مع امكانيه توفير الكهرباء سرعه 35 نسخه / دقيقه تصوير – سكانر – برنتر فيدر – دوبلكس فاكس . خاصيه اضافيه الزوووم : من 25 % الى 400 % مقاس الورقه : A3 – A4 – A5 مدخل USB للطباعه والتخزين درجه الوضوح : DPI 600*600 امكانيه توصيل الماكينه بجميع الشبكات امكانيه التحكم فى نسبه الالوان فى الصوره ضمان شامل قطع الغيار والصيانه افضل مهندسى الصيانه خبره وكفائه عاليه للاستفسار : 01211122289 - 01003309204
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|egystar
|التليفون:
|01211122289 - 01003309204
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|العنوان:
|الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060294
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