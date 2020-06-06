بيع ماكينات تصوير TOSHIBA E STUDIO 3555

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير TOSHIBA E STUDIO 3555 - في الجيزة مصر

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Toshiba e studio 3555 cse بمواصفات عاليه الجوده زمن تسخين 35 ثانيه مع امكانيه توفير الكهرباء سرعه 35 نسخه / دقيقه تصوير – سكانر – برنتر فيدر – دوبلكس فاكس . خاصيه اضافيه الزوووم : من 25 % الى 400 % مقاس الورقه : A3 – A4 – A5 مدخل USB للطباعه والتخزين درجه الوضوح : DPI 600*600 امكانيه توصيل الماكينه بجميع الشبكات امكانيه التحكم فى نسبه الالوان فى الصوره ضمان شامل قطع الغيار والصيانه افضل مهندسى الصيانه خبره وكفائه عاليه للاستفسار : 01211122289 - 01003309204
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: egystar
التليفون: 01211122289 - 01003309204

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الهرم- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/6/2020
رقم الإعلان: 2060294
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صورة الاعلان: بيع احبار ماكينات تصوير توشيبا - في الجيزة مصر

بيع احبار ماكينات تصوير توشيبا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Toshiba e studio 2540 Copy , Print , Scan , نظام التصوير : ليزرالوان (B4.a3.a5.A4) سرعة التصوي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
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