بيع ماكينات تصوير مستندات شارب اسعار خيالية

(للبيع)

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صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير مستندات شارب اسعار خيالية - في القاهرة مصر

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ايجيت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا احداث ماكينات التصوير تعمل (برنتر – فاكس – اسكانر ) كل هذة الامكانيات فى ماكينة واحد مع وجود ضمان شامل كما توفر الشركة ايضا قطع الغيار والاحبار . اسعار ممتازة مهندسين متخصصون ضمان لمدة عام صيانه دوريه تسهيلات فى السداد القيام بعمل عقود صيانة سنويه يتوافر لدينا جميع قطع الغيار والاحبار الاصليه للمزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك 01222405623- 01100145959/ 230
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

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العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/8/2020
رقم الإعلان: 2065650
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صورة الاعلان: النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد - في القاهرة مصر

النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير شارب استيراد من اقوي ماكينات التصوير الوان وابيض واسود اقوي عروض ماكينات الوان mx2310 .
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

4/6/2020
صورة الاعلان: النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد - في القاهرة مصر

النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

النيروز كوبي لمهمات المكاتب👍👍 #بيع صيانه كل ما يلزمك في ماكينات تصوير شارب✌.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/6/2020
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