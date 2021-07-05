(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم للإيجارلمدة عام أو للبيع مركب الراوي •الطول 11 متر × العرض 3,75 •7 طبقات فيبر •2 ماكينة 50 حصان + 40 حصان مارش وشداد + ضمان خشب مستورد + منيسة •بطارية جديدة بالضمان •مطبخ + أنبوبة بوتجاز + بوتجاز 2 عين + ادوات مطبخ •حمام + تانك مياه 100 لتر + 3 برمييل لتخزين المياه + أيس بوكس •كبينة 4 سرير •2 بروسي •جهاز اعماق لم يستخدم بالتجهيزة •مكنة كهرباء + اضاءة ليلية •جهاز كاسيت براديو بالسماعة يعمل بالفلاشة •الدور الثاني تاندة حديد بالقماش وجلسة ب10 شلت سفنج •2
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حمدي الراوي
|التليفون:
|01014797334
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|العنوان:
|19 ش 13 وادي حوف- حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098946
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