بيع لانش

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بيع لانش - في القاهرة مصر

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بسم الله الرحمن الرحيم للإيجارلمدة عام أو للبيع مركب الراوي •الطول 11 متر × العرض 3,75 •7 طبقات فيبر •2 ماكينة 50 حصان + 40 حصان مارش وشداد + ضمان خشب مستورد + منيسة •بطارية جديدة بالضمان •مطبخ + أنبوبة بوتجاز + بوتجاز 2 عين + ادوات مطبخ •حمام + تانك مياه 100 لتر + 3 برمييل لتخزين المياه + أيس بوكس •كبينة 4 سرير •2 بروسي •جهاز اعماق لم يستخدم بالتجهيزة •مكنة كهرباء + اضاءة ليلية •جهاز كاسيت براديو بالسماعة يعمل بالفلاشة •الدور الثاني تاندة حديد بالقماش وجلسة ب10 شلت سفنج •2
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حمدي الراوي
التليفون: 01014797334

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العنوان: 19 ش 13 وادي حوف- حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 170,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098946
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي

للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي

(للإيجار)

للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي سنتر مكون من (غرفه نوم ور.
العنوان:

القاهرة - مصر
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1,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

5/7/2021
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مطلوب مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية يتم قبول ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخلين بيانات

مطلوب مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية يتم قبول ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخلين بيانات

مطلوب مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية يتم قبول ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

(فرصة عمل)

مطلوب لايف جارد شباب السن 20 : 35 سنة – حاصل علي مؤهل متوسط علي الاقل وموقف نهائي من الجيش - سكن –.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

5/7/2021
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صورة الاعلان: مطلوب للتعين عدد3افراد امن

مطلوب للتعين عدد3افراد امن

(للإيجار)

مطلوب للتعين عدد3افراد امن السن من 25 الي40 يفضل الاجسام الرياضية وشرط التفرع نقبل جميع المؤهل لايق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: كافيتريا للايجار داخل براندمول

كافيتريا للايجار داخل براندمول

(للإيجار)

كافيتريا للايجار داخل براندمول 📍انت امام نادي الشمس 📍انت علي جسر السويس 🔶م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: محلات للايجار علي جسر السويس امام نادي الشمس بوابه 4

محلات للايجار علي جسر السويس امام نادي الشمس بوابه 4

(مطلوب للإيجار)

🌟🌟🌟للايجار فقط 💥الفرصه لما بتجيلك مش هتجيلك تاني 🔥فرصتك عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: صيدلية ايجار قديم 59 سنة بالهرم بجوار عيادات

صيدلية ايجار قديم 59 سنة بالهرم بجوار عيادات

(للبيع)

صيدلية 35م تشطيب س لوكس شغالة شيفت 2500ج الايجار 1250ج المدة 59 سنة مطلوب تنازل عن الرخصة والمحل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

400,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شارع رئيسى بفيصل

صيدلية للايجار شارع رئيسى بفيصل

(للإيجار)

صيدلية 50م مغلقة من شهر أخر شيفت لها 2500ج ايجار 5 الاف تأمين 25 ألف المدة 5 سنوات شارع رئيسى ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)

اوفيس وودفرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكاتب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساحين

مطلوب مساحين

(فرصة عمل)

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مطلوب مساحين أن يكون حاصل على ليسانس آداب /.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: ( مندوبين مبيعات خبرة في المجال الطبي - المجال التجاري )

( مندوبين مبيعات خبرة في المجال الطبي - المجال التجاري )

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبري الشركات التجارية ( مندوبين مبيعات خبرة في المجال الطبي - المجال التجاري ) - المجال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب نجارين للعمل بالسعوديه

مطلوب نجارين للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لمؤسسه مقاولات كبرى في المملكه العربيه السعوديه في مدينه الرياض نجارين توفر المؤسسه ( سكن + اق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/7/2021
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