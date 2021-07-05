بسم الله الرحمن الرحيم للإيجارلمدة عام أو للبيع مركب الراوي •الطول 11 متر × العرض 3,75 •7 طبقات فيبر •2 ماكينة 50 حصان + 40 حصان مارش وشداد + ضمان خشب مستورد + منيسة •بطارية جديدة بالضمان •مطبخ + أنبوبة بوتجاز + بوتجاز 2 عين + ادوات مطبخ •حمام + تانك مياه 100 لتر + 3 برمييل لتخزين المياه + أيس بوكس •كبينة 4 سرير •2 بروسي •جهاز اعماق لم يستخدم بالتجهيزة •مكنة كهرباء + اضاءة ليلية •جهاز كاسيت براديو بالسماعة يعمل بالفلاشة •الدور الثاني تاندة حديد بالقماش وجلسة ب10 شلت سفنج •2