بيع كل أنواع قوالب البلك والأنترلوك

(للبيع)

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تركيا (طرابزون) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بيع كل أنواع قوالب البلك والأنترلوك ✅قالب البلوك العازل ✅قالب بلك الليغو ✅قالب حجر الأنترلوك ✅قالب حجر العشب ✅ قالب حجر البردورة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: MegaMoulds
التليفون: 00905512549743

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العنوان: Sanayi, Devlet Karayolu Cd No:84/1, 61000 Ortahisar/Trabzon, turkiye- Ortahisar
طرابزون -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/10/2021
رقم الإعلان: 2108898
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلاك شقة الاحلام في تركيا

امتلاك شقة الاحلام في تركيا

(للبيع)

شقة 2+1 غرفتين و صالة 1 حمام و 1 مطبخ قريبة من مول مرمرة بارك.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

4,000,000 ليره

13/10/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في تركيا أنطاليا

شقق للبيع في تركيا أنطاليا

(للبيع)

#شركة #أناضول #بروبرتي تقدم لكم أقوى عرض بي مدينة #أنطاليا ،مجمع ذو جودة عالية متكامل خدمات مناسبة #.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

41 دولار

12/10/2021
صورة الاعلان: خدمات التسويق الالكتروني

خدمات التسويق الالكتروني

(للبيع)

Royal marketing agency is one of the best digital advertising agencies We provide different digital .
العنوان:

إسطنبول - تركيا

اتصل

3/10/2021
صورة الاعلان: حفاضات صحية ,ناعمة ,عالية الامتصاص والاسعار مناسبة Cuddles من تركيا

حفاضات صحية ,ناعمة ,عالية الامتصاص والاسعار مناسبة Cuddles من تركيا

(للبيع)

حفاضات صحية ,ناعمة ,عالية الامتصاص والاسعار مناسبة Cuddles من تركيا شركة Sva Export Turkey تقدم لكم .
العنوان:

قونية - تركيا

1 دولار

28/9/2021
صورة الاعلان: مستحضرات طبيعية للعناية بالبشرة Viacure من تركيا

مستحضرات طبيعية للعناية بالبشرة Viacure من تركيا

(للبيع)

SVA EXPORT TURKE هي الموزع الرسمي خارج تركيا لمستحضرات Viacure مستحضرات التجميل والعناية الشخصية ط.
العنوان:

قونية - تركيا

42,210 دولار

15/9/2021
صورة الاعلان: عملة نادرة عثمانية ضربت في 1223 للبيع

عملة نادرة عثمانية ضربت في 1223 للبيع

(للبيع)

عملة عثمانية نادرة وقديمة جدا ضربت في القسطنطينية 1223 للبيع.
العنوان:

إسطنبول - تركيا

10,000 دولار

15/9/2021
صورة الاعلان: دجاج تركي مجمد للبيع

دجاج تركي مجمد للبيع

(للبيع)

تقدم لكم شركتنا دجاج مجمد تركي المنشأ جودة ممتازه شهادات صحه وحاصل على شهادة حلال الشهادات:HALAL. IS.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

اتصل

19/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

أطقم طاولات و كراسي مودرن للتصدير اسعار مناسبة وجودة عالية لاتترددوا بالتواصل معنا.
العنوان:

قيصرية - تركيا
القسم: 

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
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