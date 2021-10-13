(للبيع)
|بيع كل أنواع قوالب البلك والأنترلوك ✅قالب البلوك العازل ✅قالب بلك الليغو ✅قالب حجر الأنترلوك ✅قالب حجر العشب ✅ قالب حجر البردورة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|MegaMoulds
|التليفون:
|00905512549743
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Sanayi, Devlet Karayolu Cd No:84/1, 61000 Ortahisar/Trabzon, turkiye- Ortahisar
طرابزون - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108898
4,000,000 ليره
41 دولار
اتصل
1 دولار
42,210 دولار
10,000 دولار
اتصل
115 دولار
115 دولار
115 دولار
115 دولار
115 دولار
115 دولار
115 دولار
115 دولار