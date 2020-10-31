بيع كتاب اصلي قديم صحيح البخاري الجزء الاول1932المطبعة العثمانية المصرية

(للبيع)
|كتاب قديم(صحيح البخاري وبهامشه حاشية السندي بتمامها وتقريرات من شرحي القسطلاني وشيخ الاسلام الجزء الاول)المطبعة العثمانية المصرية/القاهرة 1932م و1351ه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم ابو حاتم
|التليفون:
|9647801630780 و9647814519072
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|العنوان:
|Palestine street, ALmustansirya- شارع فلسطين- حي المستنصرية
بغداد - العراق
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070938
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5,000,000 دولار