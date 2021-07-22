بيع عمارة بتونس 3 طوابق

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

تونس (سوسة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بيع عمارة بتونس 3 طوابق - في سوسة تونس

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع بتونس ولاية سوسة والتي تسمى بجوهرة الساحل اول مدينة سياحية بالبلاد التونسية عمارة او فيلا من 3 طوابق مستقلة بناء حديث جدا سنة اواخر 2017 مودالات بناء حديثة جدا مع افضل انواع الرخام مدخل رئيسي للطوابق الثلاثة ومدخل خاص لكل طابق تبعد عن البحر المعروف عالميا 5 دقائق القنطاوي الرجاء الاتصال لمزيد المعلومات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نوالرالدين
التليفون: 21685564911-21698276480

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سوسة- سوسة
سوسة -

تونس
تفاصيل الإعلان:
السعر: 950 دينار
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101514
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: avendre

avendre

(للبيع)

maison 100m 3chanbre .1sale.1douche.
العنوان:

تونس - تونس
القسم: 

200 دينار

22/7/2021
صورة الاعلان: سا؛ ق متحصل علي جميع رخص السياقة ارغب في العمل كسا؛ ق شاحنة بامريكا

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: دار للبيع بتطاوين تونس

دار للبيع بتطاوين تونس

(للبيع)

دار للبيع بحي المهرجان عدد 82 تطاوين تمسح حوالي 200 مم تتكون من 3 غرف شاسعة + صالة .بيت استحمام داخل.
العنوان:

تطاوين - تونس
القسم: 

130 دينار

23/6/2021
صورة الاعلان: دار للبيع بمدنين تونس

دار للبيع بمدنين تونس

(للبيع)

دار كبيرة على طابقين الطابق العلوى فيلا بها 4 غرف و مستودع للسيارة و الطابق السفلي به 02 ستيديو كل و.
العنوان:

مدنين - تونس
القسم: 

270 دينار

23/6/2021
صورة الاعلان: البحث عن عمل

البحث عن عمل

(طلب عمل)

انا شاب تونسي 43 سنة لدي 25 سنة خبرة في مجال تصنيع وتركيب الالمنيوم عملت في شركات حاصلة على شهادة ال.
العنوان:

تونس - تونس

1 دولار

14/6/2021
صورة الاعلان: البحث عن عمل

البحث عن عمل

(طلب عمل)

انا شاب تونسي 43 سنة لدي 25 سنة خبرة في مجال تصنيع وتركيب الالمنيوم عملت في شركات حاصلة على شهادة ال.
العنوان:

تونس - تونس

1 دولار

14/6/2021
صورة الاعلان: منشار

منشار

(للبيع)

منشار مستعمل في حالة جيدة للبيع.
العنوان:

نابل - تونس

اتصل

8/5/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager