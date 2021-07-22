بيع عمارة بتونس 3 طوابق

(للبيع)
|للبيع بتونس ولاية سوسة والتي تسمى بجوهرة الساحل اول مدينة سياحية بالبلاد التونسية عمارة او فيلا من 3 طوابق مستقلة بناء حديث جدا سنة اواخر 2017 مودالات بناء حديثة جدا مع افضل انواع الرخام مدخل رئيسي للطوابق الثلاثة ومدخل خاص لكل طابق تبعد عن البحر المعروف عالميا 5 دقائق القنطاوي الرجاء الاتصال لمزيد المعلومات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نوالرالدين
|التليفون:
|21685564911-21698276480
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|العنوان:
|سوسة- سوسة
سوسة - تونس
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950 دينار
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101514
200 دينار
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130 دينار
270 دينار
1 دولار
1 دولار
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