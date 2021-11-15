بيع شقه مساحه 157م مخصصه لغرض غير السكن

157 م علي شارع الزهراء الرئيسي المعادي 3 غرف نوم داخليه بها تكييفات + ريسبشن كبير + 2 حمام + مطبخ غاز طبيغي لها مكان مخصص للسياره في الجراج مخصصه لغرض غير السكن تصلح عياده او مكتب او مقر شركه