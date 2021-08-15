بيع شقه مساحه 157م مخصصه لغرض غير السكن

(للبيع)
|3 غرف داخليه بها تكييفات + ريسبشن كبير + 2 حمام + مطيخ الريسبشن علي شارع الزهراء الرئيسي تصلح عياده او مكتب او مقر شركه مكان مميز جدا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عادل كارم محمد المهدي
|التليفون:
|+201223329506
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|العنوان:
|28 ب شارع الزهراء المعادي الدور الثاني شقه رقم 23- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102688
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