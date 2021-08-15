بيع شقه مساحه 157م مخصصه لغرض غير السكن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
3 غرف داخليه بها تكييفات + ريسبشن كبير + 2 حمام + مطيخ الريسبشن علي شارع الزهراء الرئيسي تصلح عياده او مكتب او مقر شركه مكان مميز جدا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عادل كارم محمد المهدي
التليفون: +201223329506

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 28 ب شارع الزهراء المعادي الدور الثاني شقه رقم 23- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102688
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