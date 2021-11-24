(للبيع)
|اعلان لبيع شقه بمنطقه بيانكى ، العجمى الاسكندريه العنوان البيطاش-بيانكي-اخر شارع ٨ -شارع السيد خطاب متفرع من شارع ٨ أمام سوبر ماركت الصفا : الشقة ٢ غرفة مقفولة +٢ صالة +حمام و مطبخ +٢ بلكونة: بها عداد كهرباء وفي مقايسة مياه يعني ممكن اركب عداد مياه بس لسه الغاز ما دخلش المنطقة فيها موتور مياه ١ حصان خاص بالشقة البيع من غير العفش بدواليب المطبخ فقط، الدور الرابع علوي. مساحه ٩٥ متر بالمنافع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو احمد الهيني
|التليفون:
|٠١٢٨٤٨٢٦٠٢٥
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|العنوان:
|العنوان البيطاش-بيانكي-اخر شارع ٨ -شارع السيد خطاب متفرع من شارع ٨ أمام سوبر ماركت الصفا- العجمى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|365,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112488
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