اعلان لبيع شقه بمنطقه بيانكى ، العجمى الاسكندريه العنوان البيطاش-بيانكي-اخر شارع ٨ -شارع السيد خطاب متفرع من شارع ٨ أمام سوبر ماركت الصفا : الشقة ٢ غرفة مقفولة +٢ صالة +حمام و مطبخ +٢ بلكونة: بها عداد كهرباء وفي مقايسة مياه يعني ممكن اركب عداد مياه بس لسه الغاز ما دخلش المنطقة فيها موتور مياه ١ حصان خاص بالشقة البيع من غير العفش بدواليب المطبخ فقط، الدور الرابع علوي. مساحه ٩٥ متر بالمنافع