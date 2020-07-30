بيع شقق وفلل في كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)
|صن كبيتال العاصمة السياحية او مدينة الشمس له اكترمن اسم لنفس المشروع واكتر من وصف لمدينه سياحية علي ارض 6 اكتوبر حيث المساحات الخضراء والواسعه وفيو اهرمات الجيزه وبجانبك مدينه زويل والقريه الكونيه ومشروع صن كابيتال من شركة عربيه الغنيه عن التعريف من حيث حجم المشاريع في مصر و دول الخليج و ايضا التصميمات تجمع بين الطابع الحضاري الشرقي وايضا التطور الاروبي ومع كل ذلك المصداقيه في التسليم لان المشروع بالشراكه مع وزاره الاسكان هيئه المجتمعات العمرانيه للجدز اتصل علي01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوه
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064101
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