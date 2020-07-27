بيع شقق وفلل في كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)
|مشروع صن كابيتال يحتوي على 1200 وحدة سكنية ذات تصميم معماري حديث وروعة في تصميم المداخل والممرات كما تحتوى جميع وحدات كمبوند صن كابيتال على اطلالة رائعة و حديثة يتميز تصميم صن كابيتال انه مقسمه الى مساحات خضراء وخدمات وحدات سكنية بمساحات متنوعة [ شقق – تاون هاوس – توين هاوس – فيلات ] للحجز و الاستعلام عن صن كابيتال 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوه
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|القاهره الجديده- صن كابيتال6 اكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063975
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