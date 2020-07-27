بيع شقق وفلل في كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

مشروع صن كابيتال يحتوي على 1200 وحدة سكنية ذات تصميم معماري حديث وروعة في تصميم المداخل والممرات كما تحتوى جميع وحدات كمبوند صن كابيتال على اطلالة رائعة و حديثة يتميز تصميم صن كابيتال انه مقسمه الى مساحات خضراء وخدمات وحدات سكنية بمساحات متنوعة [ شقق – تاون هاوس – توين هاوس – فيلات ] للحجز و الاستعلام عن صن كابيتال 01012576766