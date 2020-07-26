بيع شقق وفلل في كمبوند سراي القاهره الجديده

وتبدأ مساحات الفلل والتاون والشقق في القاهره الجديده من 260، 195، 150، 175، 165 ويقام كمبوند سراي القاهرة الجديدة بأحدث التصميمات المعمارية و تقام المبانى على 18% فقط من المساحه الكليه و باقى المساحه مساحات خضراء و لاند سكيب كما تقام المرحله الاولى على اكثر من 50 فدان مقسمه ما بين شقق سكنيه و فيلات و شقق دوبلكس بأنظمة سداد بمقدم 0% وسداد يصل الي 8 سنوات للحجز والاستعلام عن اسعار سراي القاهره الجديده اتصل علي 01012576766