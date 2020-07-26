بيع شقق وفلل في كمبوند سراي القاهره الجديده

(للبيع)
|وتبدأ مساحات الفلل والتاون والشقق في القاهره الجديده من 260، 195، 150، 175، 165 ويقام كمبوند سراي القاهرة الجديدة بأحدث التصميمات المعمارية و تقام المبانى على 18% فقط من المساحه الكليه و باقى المساحه مساحات خضراء و لاند سكيب كما تقام المرحله الاولى على اكثر من 50 فدان مقسمه ما بين شقق سكنيه و فيلات و شقق دوبلكس بأنظمة سداد بمقدم 0% وسداد يصل الي 8 سنوات للحجز والاستعلام عن اسعار سراي القاهره الجديده اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوه
|التليفون:
|01012576766
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063878
6,600 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
300,000 جنيه
385,000 جنيه
310,000 جنيه
429,000 جنيه