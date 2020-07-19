بيع شقق في كمبوند سراي مدينه المستقبل

(للبيع)
|والعيش بحرية فلا بد من الحصول على وحدة سكنية فى كمبوند سراي القاهرة الجديده أسعار ومساحات وانظمة سداد كمبوند سراي القاهرة الجديدة تاون هاوس للبيع 165 م بحديقة 56 م تاون هاوس 150 م بحديقة 106 م شقة 122 م شقة 125 م شقة 131 مالسعر بحديقة 136 م تبدأ مساحات الفلل والتاون والشقق من 260، 195، 150، 175، 165. 300 متر بدون فوائد واقساط تصل حتى 10 سنوات اتصل وتعرف على الاسعار والمساحات 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوه
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063311
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