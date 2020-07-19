بيع شقق في كمبوند سراي مدينه المستقبل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
والعيش بحرية فلا بد من الحصول على وحدة سكنية فى كمبوند سراي القاهرة الجديده أسعار ومساحات وانظمة سداد كمبوند سراي القاهرة الجديدة تاون هاوس للبيع 165 م بحديقة 56 م تاون هاوس 150 م بحديقة 106 م شقة 122 م شقة 125 م شقة 131 مالسعر بحديقة 136 م تبدأ مساحات الفلل والتاون والشقق من 260، 195، 150، 175، 165. 300 متر بدون فوائد واقساط تصل حتى 10 سنوات اتصل وتعرف على الاسعار والمساحات 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الصفوه
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/7/2020
رقم الإعلان: 2063311
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صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

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يتميز كمبوند سراي القاهره الجديده بموقع إستيراتيجي يتميز بأنه يقع بموقع ممتاز في قلب مدينة المستقبل .
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19/7/2020
صورة الاعلان: لليجارشقة بحى الواحة بمدينة نصر - في القاهرة مصر

لليجارشقة بحى الواحة بمدينة نصر

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4,250 يورو

18/7/2020
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امتلك شقة فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية يعمل بالطاقة الشمسية وقريب من حى السفارات وع .
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164,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: الهدوء اللى بتحلم بيه عندنا فى تاون جيت هتلاقيه - في القاهرة مصر

الهدوء اللى بتحلم بيه عندنا فى تاون جيت هتلاقيه

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العنوان:

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18/7/2020
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انسى همومك وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

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العنوان:

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178,000 جنيه

18/7/2020
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شقة للبيع لراحة بالك انت وعيالك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لراحة ليك ولعيلتك تعالى امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت وعيش اجمل لحظات حياتك شقتك 165 م ( 3 غرف نوم +.
العنوان:

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369,000 جنيه

18/7/2020
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صورة الاعلان: امتلك شقتك فى افضل مواقع العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى افضل مواقع العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بافضل مكان فى العاصمة الادارية امتلك شقتك فى تاون جيت 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) قريب .
العنوان:

القاهرة - مصر
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228,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لوكنت من عشاق الرقي والتميزوالخصوصية فهي فرصة خيالية لن تتكررلأمتلاك وحدة وشقق للبيع في قلب القاهره .
العنوان:

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18/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد

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ان مشروع تاج سيتى التجمع الخامس يتمتع بأنماط صحية نظرا لمتعه أكثربالمساحات الخضراء التى تمثل الطبيعة.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: وسط كل الخدمات اللي بتحلم بيها امتلك شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

وسط كل الخدمات اللي بتحلم بيها امتلك شقة بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وسط كل الخدمات اللي بتحلم بيها امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة مول تجاري ومطاعم كافيهات وبحيرات .
العنوان:

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القسم: 

212,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: للشركات الكبري مقر اداري للايجار بمدينه نصر المنطقه الاولي 300 متر بعماره ا - في القاهرة مصر

للشركات الكبري مقر اداري للايجار بمدينه نصر المنطقه الاولي 300 متر بعماره ا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري بمدينه نصر بعماره اداري بالمنطقه الاولي مساحته 300 متر مقسم الي 4 غرف - ريسبشن كبير - 2 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,000 جنيه

17/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك دلوقتى باقل الاسعار بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك دلوقتى باقل الاسعار بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى شقتك على احلى فيو وشقتك 161م(3غرف +2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) وخليك قريب من النهر الاخضر ومسجد ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى كمبوند ارمونياوخليك جنب الطرق الريئسية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند ارمونياوخليك جنب الطرق الريئسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية وشقتك 143(غرفتين +حمام+مطبخ +ريسبشن +تراس) خليك قريب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: استمتع مع عائلتك واتجعموا فى مكان واحد فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع مع عائلتك واتجعموا فى مكان واحد فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا فى العاصمة الادارية الجديدة و شقتك 139م(غرفتين +حمام+مطبخ +ريسبشن +تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

148,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: تقدر دلوقتى تسكن فى العاصمة الادارية باقل مقدم20% - في القاهرة مصر

تقدر دلوقتى تسكن فى العاصمة الادارية باقل مقدم20%

(للبيع)

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تقدر دلوقتى تسكن فى ارقى الاحياء بالعاصمة الادارية شقتك 184م(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس ) باقل مقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

370,000 جنيه

16/7/2020
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