بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

مالك المشروع هي شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر التي تأسست عام 1959 وهي احدى أكبر الشركات في سوق العقارات ولها مشاريع كبرى داخل القاهرة منها كمبوند تاج سيتي مدينة نصركمبوند بريميرا الواحة وأخر مشاريعها كمبوند سراي المقام على 4 مراحل وتم الانتهاء من اول مرحلتين بنجاح تام للاستفسارعن اسعارسراي القاهره الجديده اتصل علي01012576766