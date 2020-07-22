بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

(للبيع)
|لراغبى السكن فى القاهرة الجديدة بكمبوند سراي احد مشاريع شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير للحجز والا ستعلام عن شقتك الان اتصل على 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوه
|التليفون:
|01012576766
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063534
(للبيع)- في القاهرة مصر
اتصل
162,000 جنيه
161,000 جنيه
200,000 جنيه
اتصل
318,000 جنيه
182,000 جنيه
204,000 جنيه
211,000 جنيه
182,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
4,250 يورو
164,000 جنيه