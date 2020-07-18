بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

(للبيع)
|لوكنت من عشاق الرقي والتميزوالخصوصية فهي فرصة خيالية لن تتكررلأمتلاك وحدة وشقق للبيع في قلب القاهره الجديده بالقرب من العاصمة الادارية الجديده في كمبوند سراي القاهره الجديده فبادربحجز وحدتك واتصل الأن علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوه
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063216
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