بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لوكنت من عشاق الرقي والتميزوالخصوصية فهي فرصة خيالية لن تتكررلأمتلاك وحدة وشقق للبيع في قلب القاهره الجديده بالقرب من العاصمة الادارية الجديده في كمبوند سراي القاهره الجديده فبادربحجز وحدتك واتصل الأن علي 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الصفوه
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063216
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16/7/2020
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