بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد

تملك شقة في كمبوند تاج سيتى في اكبر مشاريع شركة مدينة نصر للإسكان تقع تاج سيتى امام مدخل مطار القاهرة الدولى الجديد فى اخر شارع الثورة عند تقاطعة مع الدائرى امام ماريوت يعنى موقعى قريب من معضم الاماكن الحيوية فى القاهرة مصر الجديدة 7 دقائق و مدينة نصر 15 دقيقة ومن المعادى 15 دقيقة والقاهرة الجديدة ووسط البلد للحجز في شقق للبيع في تاج سيتى اتصل على01012576766