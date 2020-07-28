بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تملك شقة في كمبوند تاج سيتى في اكبر مشاريع شركة مدينة نصر للإسكان تقع تاج سيتى امام مدخل مطار القاهرة الدولى الجديد فى اخر شارع الثورة عند تقاطعة مع الدائرى امام ماريوت يعنى موقعى قريب من معضم الاماكن الحيوية فى القاهرة مصر الجديدة 7 دقائق و مدينة نصر 15 دقيقة ومن المعادى 15 دقيقة والقاهرة الجديدة ووسط البلد للحجز في شقق للبيع في تاج سيتى اتصل على01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الصفوه
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/7/2020
رقم الإعلان: 2064035
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