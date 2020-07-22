بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد

تختلف المساحات الموجودة للشقق السكنية في كمبوند إلا أنها تبدا من مساحة 86 متر وتصل إلى 200 متر للشقق السكنية أما عن الفلل فإنها تبدأ من مساحة 280 متر ا -أنظمة سداد قيمة الوحدات السكني أو الفلل مختلفة وهي بدون مقدم مع امكانيه تقسيط ثمن الوحدات السكنية والفلل حتي 10 سنوات بدون فوائدويتم استلام الوحدات السكنية في خلال 4 أعوام ويحق للمشتري اختيار ما يتناسب مع من نظام التقسيط بحسب رغبته كما يمكنه متابعة ومعاينة المشروع على الطبيعة احجز الان علي01012576766