بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد

(للبيع)
|تختلف المساحات الموجودة للشقق السكنية في كمبوند إلا أنها تبدا من مساحة 86 متر وتصل إلى 200 متر للشقق السكنية أما عن الفلل فإنها تبدأ من مساحة 280 متر ا -أنظمة سداد قيمة الوحدات السكني أو الفلل مختلفة وهي بدون مقدم مع امكانيه تقسيط ثمن الوحدات السكنية والفلل حتي 10 سنوات بدون فوائدويتم استلام الوحدات السكنية في خلال 4 أعوام ويحق للمشتري اختيار ما يتناسب مع من نظام التقسيط بحسب رغبته كما يمكنه متابعة ومعاينة المشروع على الطبيعة احجز الان علي01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوه
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063533
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