بيع شقق في قريه زهر ه الساحل الشمالي

تتمتع قرية زهرة الساحل الشمالى بأنواع من الوحدات السكنية والمصيفية المختلفة من شاليهات للبيع وفلل وشقق تختلف فى المساحات و الأسعار وأنظمة السداد بالإضافة الى خدمات متنوعة :- شالية يبدأ من 50 متر مربع ويصل إلى 67 متر مربع ويكون مكون من غرفة واحدة شاليه يبدأ من 95 متر مربع ويصل إلى 104 متر مربع ويكون مكون من غرفتين شاليه يبدأ من 108 متر مربع ويصل إلى 128 متر مربع ويكون مكون من ثلاث غرف ميني فيلا تبدأ المساحات فيها من 60 متر مربع للحجز اتصل علي01012576766