بيع شقق في قريه زهر ه الساحل الشمالي

قرية زهرة الساحل الشمالي تختلف فى الأسعار والمساحات بالنسبة للشاليهات والشقق و الاستديوهات وكذلك أنظمة السداد وطرق الدفع تناسب الجميع دفع مقدم 5% فقط وذلك بالتقسيط على 6 سنوات بدون فوائد اقساط متساوية دفع مقدم 10% فقط والباقى بالتقسيط على 7 سنوات بدون فوائد يتم تسليم جميع الوحدات من الشاليهات او الشقق متشطبة بالكامل سوبر لوكس نسبة صيانة 8% فلذلك تتميز قريه زهرة الساحل الشمالي بأنها من ارقى القرى والمنتجعات السياحية الجديدة التى تقع على أجمل شواطىء البحر الابيض المتوسط بسيدى عبدالرحمن الكيلو ١٢٤