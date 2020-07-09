بيع شقق في قريه زهر ه الساحل الشمالي

(للبيع)
|قرية زهرة الساحل الشمالي تختلف فى الأسعار والمساحات بالنسبة للشاليهات والشقق و الاستديوهات وكذلك أنظمة السداد وطرق الدفع تناسب الجميع دفع مقدم 5% فقط وذلك بالتقسيط على 6 سنوات بدون فوائد اقساط متساوية دفع مقدم 10% فقط والباقى بالتقسيط على 7 سنوات بدون فوائد يتم تسليم جميع الوحدات من الشاليهات او الشقق متشطبة بالكامل سوبر لوكس نسبة صيانة 8% فلذلك تتميز قريه زهرة الساحل الشمالي بأنها من ارقى القرى والمنتجعات السياحية الجديدة التى تقع على أجمل شواطىء البحر الابيض المتوسط بسيدى عبدالرحمن الكيلو ١٢٤
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوه
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- سيدي عبد الرحمن
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063062
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