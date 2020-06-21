بيع شقق في قريه زهر ه الساحل الشمالي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تتفاوت وتتعدد اسعارومساحات الوحدات السكنية والشاليهات والفيلات الموجودة داخل قرية زهرة الساحل الشمالى حيث يتوافر شاليهات وشقق سكنية للبيع و توين هاوس و تاون هاوس و شاليهات ارضى و بالروف roof حسب ما يتوافق مع امكانيات كل عميل ويكون له جميع الخيارات فى مايتناسب معه تتكون الشاليهات من دور أرضي وارتفاع دورين ويوجد شالية cabanas يبدأ من 1.650.000 جنيه مصري بعد الخصم 1.480.000 جنيه للحجز اتصل علي01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الصفوه
التليفون: 01012576766

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العنوان: الساحل الشمالي- سيدي عبد الرحمن
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2020
رقم الإعلان: 2062880
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