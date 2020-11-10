بيع شقة مساختها 195 متر مع فيو ممتا في الغاصمة الاداريه R7 كمبوند تاون جيت

(للبيع)
|شقة مساحتها 195 متر ثلاث غرف و ثلاث حمامات ومطبخ كبير وتتمييز بموقعها دفعه المقدمه 500 الف والباقي غلي خمس سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس احمد مجدي
|التليفون:
|00971566695788
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|العنوان:
|R-7- العاصمه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071830
2,500,000 جنيه
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