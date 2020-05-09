بيع بقع ارضية للسكن فيلا او منزل

(للبيع)

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المغرب (سوس ـ ماسة درعة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بقع ارضية للسكن فيلا او منزل الموقع جيد للغاية منظر بانورامي في توجد في سهل سوس بين جبال الاطلس الكبير و جبال الاطلس الصغير المنطقة قلاحية حيت الضيعات و الفرمات تبعد عن مدينة تارودانت ب ثلاثون كيلومتر اتجاه اولاد برحيل بالضبط دوار اكادير عبو طريق اداوكيلال جماعة اولاد عيسى باشوية اولاد برحيل كل الضروريات متوفرة الطريق معبدة الماء و الكهرباء متوفرة المكان مناسب لمن يبحت عن الهدوء و الطبيعة الارض الثمن هو 300 درهم مغربي للمتر الهاتف لمن يهمه الامر 0667908559
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد الحمزاوي
التليفون: 0667908559 0528333242

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: rue 324 n :25 Jorf Inezgane- تارودانت
سوس ـ ماسة درعة -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 درهم
تاريخ الإعلان: 3/6/2020
رقم الإعلان: 2060161
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع

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6/4/2020
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