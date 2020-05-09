بيع بقع ارضية للسكن فيلا او منزل

(للبيع)
|بقع ارضية للسكن فيلا او منزل الموقع جيد للغاية منظر بانورامي في توجد في سهل سوس بين جبال الاطلس الكبير و جبال الاطلس الصغير المنطقة قلاحية حيت الضيعات و الفرمات تبعد عن مدينة تارودانت ب ثلاثون كيلومتر اتجاه اولاد برحيل بالضبط دوار اكادير عبو طريق اداوكيلال جماعة اولاد عيسى باشوية اولاد برحيل كل الضروريات متوفرة الطريق معبدة الماء و الكهرباء متوفرة المكان مناسب لمن يبحت عن الهدوء و الطبيعة الارض الثمن هو 300 درهم مغربي للمتر الهاتف لمن يهمه الامر 0667908559
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الحمزاوي
|التليفون:
|0667908559 0528333242
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|العنوان:
|rue 324 n :25 Jorf Inezgane- تارودانت
سوس ـ ماسة درعة - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 درهم
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060161
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