بيع بقع ارضية للسكن فيلا او منزل

بقع ارضية للسكن فيلا او منزل الموقع جيد للغاية منظر بانورامي في توجد في سهل سوس بين جبال الاطلس الكبير و جبال الاطلس الصغير المنطقة قلاحية حيت الضيعات و الفرمات تبعد عن مدينة تارودانت ب ثلاثون كيلومتر اتجاه اولاد برحيل بالضبط دوار اكادير عبو طريق اداوكيلال جماعة اولاد عيسى باشوية اولاد برحيل كل الضروريات متوفرة الطريق معبدة الماء و الكهرباء متوفرة المكان مناسب لمن يبحت عن الهدوء و الطبيعة الارض الثمن هو 300 درهم مغربي للمتر الهاتف لمن يهمه الامر 0667908559