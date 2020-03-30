بيع بدل خطبه وعرايس مستعمله لاني اغلقة المحل بدي حد يساعدني في بيعهم عددهم

(للبيع)
|بيع بدل خطبه وعرايس وسواري مستعمله شيلي بيلي لاني اغلفة المحل بدي حد يساعدني في بيعهم احسن ما يضلوا عندي بالبيت للاستفسار اتصال على 0785068119 في اي وقت وشكرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|باسمه علي
|التليفون:
|0785068119
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|العنوان:
|الزرقاء / الزواهره- ابزواهره
الزرقاء - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057852
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