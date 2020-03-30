بيع بدل خطبه وعرايس مستعمله لاني اغلقة المحل بدي حد يساعدني في بيعهم عددهم

(للبيع)

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الأردن (الزرقاء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بيع بدل خطبه وعرايس وسواري مستعمله شيلي بيلي لاني اغلفة المحل بدي حد يساعدني في بيعهم احسن ما يضلوا عندي بالبيت للاستفسار اتصال على 0785068119 في اي وقت وشكرا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: باسمه علي
التليفون: 0785068119

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الزرقاء / الزواهره- ابزواهره
الزرقاء -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 دينار
تاريخ الإعلان: 14/4/2020
رقم الإعلان: 2057852
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صيانة أريستون الأردن

صيانة أريستون الأردن

(للبيع)

0788722221 صيانة اريستون الاردن عمان صيانة اريستون الاردن عمان صيانة اريستون الاردن عمان صيانة اريست.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

اتصل

30/3/2020
صورة الاعلان: صيانة أريستون الأردن

صيانة أريستون الأردن

(فرص)

صيانة اريستون الاردن عمان صيانة اريستون الاردن عمان صيانة اريستون الاردن عمان صيانة اريستون الاردن ع.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

15 دينار

29/3/2020
صورة الاعلان: موقع عرب الفوركس دوت كوم

موقع عرب الفوركس دوت كوم

(فرص)

موقع عرب الفوركس دوت كوم تابع مع موقع عرب الفوركس دوت كوم أسعار العملات مباشرة هذه يمكنك مقارنة الع.
العنوان:

عمان - الأردن

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: دروس خصوصي

دروس خصوصي

(طلب عمل)

مدرس رياضيات فيزياء متخصص للدروس الخصوصي للتوجيهي طبربور 0785300561.
العنوان:

عمان - الأردن

20 دينار

18/3/2020
صورة الاعلان: دروس خصوصي

دروس خصوصي

(طلب عمل)

مدرس رياضيات فيزياء مناهج اردنية ودولية توجيهي اساسي جامعات خبرة 22 سنة 0785300561.
العنوان:

عمان - الأردن

20 دينار

12/3/2020
صورة الاعلان: شركة نظم بلس لتقنية المعلومات

شركة نظم بلس لتقنية المعلومات

(فرص)

شركة نظم بلس لتقنية المعلومات Systems Plus هي منظمة تتمحور حول العملاء وتتمتع بقدرات مثبتة وأفضل ال.
العنوان:

الكرك - الأردن

اتصل

6/3/2020
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صورة الاعلان: شركة بيت الفرح للخدمات نقل الأثاث

شركة بيت الفرح للخدمات نقل الأثاث

(فرص)

0792861126شركة بيت الفرح للخدمات نقل الاثاث مختصون لفك وتغليف ونقل وتركيب الاثاث تغليف تخزين+تغليف ش.
العنوان:

عمان - الأردن

100 دينار

6/2/2020
صورة الاعلان: شركة التميز للخدمات نقل الأثاث

شركة التميز للخدمات نقل الأثاث

(للإيجار)

0797735526 شركة التميز للخدمات نقل الاثاث مختصون لفك وتغليف ونقل وتركيب الاثاث تغليف تخزين+تغليف شحن.
العنوان:

عمان - الأردن

90 دينار

6/2/2020
صورة الاعلان: شركة التميز للخدمات نقل الأثاث

شركة التميز للخدمات نقل الأثاث

(فرص)

0797735526شركة التميز للخدمات نقل الاثاث مختصون لفك وتغليف ونقل وتركيب الاثاث تغليف تخزين+تغليف شحن .
العنوان:

عمان - الأردن

80 دينار

5/2/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع في الاردن

ارض للبيع في الاردن

(للبيع)

قطعة ارض استثماريه في المفرق من اراضي الباديه الشماليه ارض سكنيه تصلح للبناء مساحتها 500 م مخدومه كه.
العنوان:

المفرق - الأردن
القسم: 

3,000 دينار

26/1/2020
صورة الاعلان: ارض في الزرقاء للبيع

ارض في الزرقاء للبيع

(للبيع)

*قطعه ارض للبيع* *الهاشميه* من *أرضي* *الزرقاء* القطعه تجاري عليها جميع الخدمات من المالك مباشره ال.
العنوان:

الزرقاء - الأردن
القسم: 

15,000 دينار

26/1/2020
صورة الاعلان: مترجم فوري ايطالي

مترجم فوري ايطالي

(طلب عمل)

نحن على استعداد الترجمه الفوريه من الايطالي الى العربي والعكس - خبره 15 عام -ممكن العمل يومي او اس.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

90 دينار

25/1/2020
صورة الاعلان: شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان

شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان

(للبيع)

شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان افضل شركات نقل عفش بالاردن لأنها تقدم باقه من الخدمات علي اعلي .
العنوان:

عمان - الأردن

70 دينار

19/1/2020
صورة الاعلان: اساسيات التمريض العام

اساسيات التمريض العام

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن اساسيات التمريض العام كما اننا نقدم د.
العنوان:

عمان - الأردن

اتصل

15/1/2020
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