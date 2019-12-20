بيع الابواب والنوافد والسلالم الحديدية ثلاثية الابعاد3D

(للبيع)

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الجزائر (جيجل) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بيع جميع انواع المنتجات الحديدة والالمنيوم نوافد ابواب سلالم، المرسوم عليها بتقنية ثلاثية الابعاد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسة حداد للرسم على الحديد بالليزر
التليفون: 0665391263

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العنوان: حي تيمليكان- سيدي عبد العزيز
جيجل -

الجزائر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 يورو
تاريخ الإعلان: 20/12/2019
رقم الإعلان: 2045838
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