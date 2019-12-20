بيع الابواب والنوافد والسلالم الحديدية ثلاثية الابعاد3D

(للبيع)
|بيع جميع انواع المنتجات الحديدة والالمنيوم نوافد ابواب سلالم، المرسوم عليها بتقنية ثلاثية الابعاد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مؤسسة حداد للرسم على الحديد بالليزر
|التليفون:
|0665391263
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|العنوان:
|حي تيمليكان- سيدي عبد العزيز
جيجل - الجزائر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 يورو
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045838
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