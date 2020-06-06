بيع احبار ماكينات تصوير توشيبا

(للبيع)
|Toshiba e studio 2540 Copy , Print , Scan , نظام التصوير : ليزرالوان (B4.a3.a5.A4) سرعة التصوير و الطباعة وال سكانر الوان 25 ( صورة \ دقیقة) سرعة التصوير و الطباعة اسود 25 ( صورة \ دقیقة) امكانية التصوير و الطباعة و ال سكانر من خلال الشبكة (نت ورك ) امكانية تغذية الاصول اوتوماتيكيا امكانية التصوير و الطباعة علي الوجھين وحدة الفاكس…. خاصيه اضافيه التكبير و التصغير من 25 الي400% درجين بسعة 550 ورقة للدرج الواحد للاستفسار : 01211122289 - 01003309204
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|egystar
|التليفون:
|01211122289 - 01003309204
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|العنوان:
|الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060293
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