بيع احبار ماكينات تصوير توشيبا

Toshiba e studio 2540 Copy , Print , Scan , نظام التصوير : ليزرالوان (B4.a3.a5.A4) سرعة التصوير و الطباعة وال سكانر الوان 25 ( صورة \ دقیقة) سرعة التصوير و الطباعة اسود 25 ( صورة \ دقیقة) امكانية التصوير و الطباعة و ال سكانر من خلال الشبكة (نت ورك ) امكانية تغذية الاصول اوتوماتيكيا امكانية التصوير و الطباعة علي الوجھين وحدة الفاكس…. خاصيه اضافيه التكبير و التصغير من 25 الي400% درجين بسعة 550 ورقة للدرج الواحد للاستفسار : 01211122289 - 01003309204