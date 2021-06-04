(للبيع)
|بيعات ملابس بأرخص الاسعار بالجيزة ملابس أطفال للبيع بيعه بأسعار مفاجاة للتواصل 01020461075 العنوان 80 شارع الابراج – برج الجيزة البحرى – خلف محكمة الجيزة الابتدائية وبجوار محطة مترو الجيزة مباشرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الدربي
|التليفون:
|01020461075
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|العنوان:
|80 شارع الابراج - برج الجيزة البحرى - خلف محكمة الجيزة الابتدائية وبجوار محطة مترو الجيزة مباشرة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095998
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