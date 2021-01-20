بيجر للمطاعم وأجهزة المناداة للمطاعم والكافيهات

اجهزة النداء اللاسلكية calling systemلأصحاب المطاعم والكافيهات يعمل جهاز بيجر المطاعم على سهولة وسرعة استدعاء النادل وتنظيم حركته يحتوي على 3اوامر (ازرار): طلب حضور النادل/الغاء طلب حضور النادل/طلب فاتورة الوجبات يعمل الجهاز بنظام الصوت والضوء والاهتزاز مرفق مع الجهاز 10 أجهزة بيجر وقاعدة شحن واحدة تكفي للعدد ويمكن إضافة أجهزة نداء أخرى على نفس القاعدة، مدمج بداخله بطاريه قابلة لإعادة الشحن ويمكن إستخدامه 72 ساعة في وضع السكون و36 ساعة من الإستخدام للتواصل +966558868300