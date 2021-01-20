بيجر للمطاعم وأجهزة المناداة للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بيجر للمطاعم وأجهزة المناداة للمطاعم والكافيهات - في مكة السعودية

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اجهزة النداء اللاسلكية calling systemلأصحاب المطاعم والكافيهات يعمل جهاز بيجر المطاعم على سهولة وسرعة استدعاء النادل وتنظيم حركته يحتوي على 3اوامر (ازرار): طلب حضور النادل/الغاء طلب حضور النادل/طلب فاتورة الوجبات يعمل الجهاز بنظام الصوت والضوء والاهتزاز مرفق مع الجهاز 10 أجهزة بيجر وقاعدة شحن واحدة تكفي للعدد ويمكن إضافة أجهزة نداء أخرى على نفس القاعدة، مدمج بداخله بطاريه قابلة لإعادة الشحن ويمكن إستخدامه 72 ساعة في وضع السكون و36 ساعة من الإستخدام للتواصل +966558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: جدة- مكة المكرمة ، جدة، الطائف
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080708
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس

جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس

(للبيع)

للتواصل عبر الجوال او واتساب على الرقم 0537434654 يوجد خصم على اجهزة الكاشير الخاصة بالمطاعم و الكو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعت.

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

لراحة بالك احمى منزلك او مقر عملك لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: معلمه في المدينه المنوره

معلمه في المدينه المنوره

(طلب عمل)

معلمه متابعه يوميه وحل الواجبات المدرسيه جميع المواد للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والمواد العلميه لل.

اتصل

19/1/2021
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صورة الاعلان: البوابات الأمنية لكشف المعادن

البوابات الأمنية لكشف المعادن

(للبيع)

بوابات كشف المعادن : هى بوابة امنية يتم وضعها فى الاماكن ذات الازدحام للتحقق من خلو الاشخاص من اى اس.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

(للبيع)

هو وحدة انتظام العملاء، والعقل البرمجي لنظام ادارة الطابور يكون على هيئة (شاشة رقمية - وحدة عرض فيدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية

طابعات المستندات والفواتير الحرارية

(للبيع)

طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجو.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: طابعة فواتير

طابعة فواتير

(للبيع)

الافضل والاسرع في طباعة Receipts بدون اي انتظار متوفر لدينا مجموعة متنوعة ومتميزة من طابعات الفواتير.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة

شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)

لا تدع العرض يفوتك خصم خاص علي الشاشات الدعائية تشكيلة ممتميزة من الشاشات التفاعلية تعمل بنظام او ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: مكتب متخصص في مساعدة الباحثين وطلاب الدراسات العليا

مكتب متخصص في مساعدة الباحثين وطلاب الدراسات العليا

(طلب عمل)

مكتب متخصص في مساعدة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث القا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة

جهاز قياس درجة الحرارة

(للبيع)

الان تستطيع بكل بساطة قياس درجة حرارة الجسم باستخدام تيرموميتر ديجيتال مزود بشاشة رقمية يقوم بإنذا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية

طابعات الكروت البلاستيكية

(للبيع)

طابعة بطاقات الهوية ID من شركة zebra الامريكية طابعة دقيقه جده ومتميزة توفر طابعات وانتاجيه سريعة لل.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد

بوابات دخول وخروج الافراد

(للبيع)

تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انها بسعرمناسب تصلح الأماكن العامة والشركات والنوادي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
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