بيجر المطاعم والكافيهات الحديثة

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه أكبر للزبائن وللادارة على السواء فلا داعي للإنتظار ولا السؤال عن تجهيز الطلب فبمجرد تجهيزه يتم التنبيه على صاحب الظلب مكونات الجهاز : يتكون الجهاز من جزئين الجزء الاول بالادارة ويتم برمجته بالجزء الاخر والجزء الأخر مع صاحب الطلب طريقة العمل: عن طريق الجهاز الخاص بالادارة يتم عمل اشاره ضوئية اهتزاز أو صوتا للتنبيه للتواصل 0558860700