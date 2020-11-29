بيجر المطاعم - لمناداة النادل

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بيجر المطاعم - لمناداة النادل - في الرياض السعودية

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أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه أكبر للزبائن وللادارة على السواء فلا داعي للإنتظار ولا السؤال عن تجهيز الطلب فبمجرد تجهيزه يتم التنبيه على صاحب الظلب مكونات الجهاز يتكون الجهاز من جزئين الجزء الاول بالادارة ويتم برمجته بالجزء الاخر والجزء الأخر مع صاحب الطلب طريقة العمل عن طريق الجهاز الخاص بالادارة يتم عمل اشاره ضوئية اهتزاز أو صوتا للتنبيه مميزات الجهاز نللطلب والمراسلة ت / واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074530
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