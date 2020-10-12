بيت للبيع في المرقاب الشارقه مساحة 4000

بيت للبيع في المرقاب الشارقه , يتكون من ثلاث غرف نوم ، صاله ، مجلس ، ملحق خارجي ، كراج للسيارات ، مساحه البيت ٤٠٠٠ قدم مربع البيت صيانه جديده كامله السعر ٩٠٠الف درهم قابل بحدود