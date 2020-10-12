بيت للبيع في المرقاب الشارقه مساحة 4000

(للبيع)
|بيت للبيع في المرقاب الشارقه , يتكون من ثلاث غرف نوم ، صاله ، مجلس ، ملحق خارجي ، كراج للسيارات ، مساحه البيت ٤٠٠٠ قدم مربع البيت صيانه جديده كامله السعر ٩٠٠الف درهم قابل بحدود
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Al JAdwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|villa for sale- AL mirqab
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070446
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