بيت كامل للبيع بسعر مميز جدا

(للبيع)
|بيت كامل للبيع 250 متر 8 طوابق و ارضي كل دور شقتين متشطب خامس ادوار تشطيب كامل به 3 محلات كبار كل محل مساحه 30 على الناصيتين ومحلين فى شارع جانبى كل منهم 45 متر به جميع المرافق المكان منطقه لعبه _بشنيل التفاصيل اكتر عبر التلفون 1124160004 1148309431
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عماد سليمان
|التليفون:
|01124160004
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|العنوان:
|بشتيل لعبه- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095983
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