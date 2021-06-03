بيت كامل للبيع بسعر مميز جدا

بيت كامل للبيع 250 متر 8 طوابق و ارضي كل دور شقتين متشطب خامس ادوار تشطيب كامل به 3 محلات كبار كل محل مساحه 30 على الناصيتين ومحلين فى شارع جانبى كل منهم 45 متر به جميع المرافق المكان منطقه لعبه _بشنيل التفاصيل اكتر عبر التلفون 1124160004 1148309431