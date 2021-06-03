بيت كامل للبيع بسعر مميز جدا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بيت كامل للبيع بسعر مميز جدا - في القاهرة مصر

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بيت كامل للبيع 250 متر 8 طوابق و ارضي كل دور شقتين متشطب خامس ادوار تشطيب كامل به 3 محلات كبار كل محل مساحه 30 على الناصيتين ومحلين فى شارع جانبى كل منهم 45 متر به جميع المرافق المكان منطقه لعبه _بشنيل التفاصيل اكتر عبر التلفون 1124160004 1148309431
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عماد سليمان
التليفون: 01124160004

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بشتيل لعبه- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/6/2021
رقم الإعلان: 2095983
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه للبيع 160م بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر

شقه للبيع 160م بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

شقه للبيع 160م بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر موقع مميز بالمجاوره الأولي - خطوات للمحور المركزي التق.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بالهدوء والرفاهيه وامتلك شاليهك في جازي باي

استمتع بالهدوء والرفاهيه وامتلك شاليهك في جازي باي

(للبيع)

استمتع باجازة علي شاطئ رملي وامتلك شاليه بمساحة 95 م ( 3 غرفه + 2 حمام + رسيبش + مطبخ تصميم امريكي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التص.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: بتدور ع الرفاهيه والمتعه هتلاقيهم في بلوبلو السخنه

بتدور ع الرفاهيه والمتعه هتلاقيهم في بلوبلو السخنه

(للبيع)

عيش الرفاهيه والمتعه والسعاده انت وعيلتك في قرية بلوبلو العين السخنه وامتلك شاليهك ع اجمل فيو بحر و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

317,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: كلاب جولدن للبيع تقليب عالي تربيه منزليه السن خمسين يوم مطعمين

كلاب جولدن للبيع تقليب عالي تربيه منزليه السن خمسين يوم مطعمين

(للبيع)

كلاب جولدن للبيع تقليب عالي تربيه منزليه السن خمسين يوم مطعمين.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: توريد وتركيب وصيانة سنترالات وكاميرات واجهزة إنذار وانتركم

توريد وتركيب وصيانة سنترالات وكاميرات واجهزة إنذار وانتركم

(للبيع)

توريد وتركيب وصيانة سنترالات ( AVAYA-Nortel - Panasonic - Meridian) توريد وتركيب وصيانة كاميرات المر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/6/2021
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صورة الاعلان: مطلوب داتا انتري

مطلوب داتا انتري

(فرصة عمل)

ـ داتا انتري شباب وبنات تامين صحي وتامين اجتماعي شرط اجادة استخدام الانترنت السن من 18 : 50 سنة الرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: شقتك بالقرب من المقر الرئاسي بالعاصمه الاداريه

شقتك بالقرب من المقر الرئاسي بالعاصمه الاداريه

(للبيع)

عيش حياة المشاهير واسكن في كمبوند ارمونيا وحقق حلمك انت وعيلتك شقتك 107م(غرفتين+رسيبشن+مطبخ+2حمام+ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في فترة العروض باقل مقدم

امتلك شقتك في فترة العروض باقل مقدم

(للبيع)

اسكن في ارقى كمبوند داخل العاصمه الاداريه بالقرب من منطقة الاستثمار 185م( 3غرف+مطبخ+3حمام+رسيبشن+lu.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع ع اجمل فيو حمامات سباحة ولاندسكيب

شقه للبيع ع اجمل فيو حمامات سباحة ولاندسكيب

(للبيع)

حقق حلمك انت وعيلتك وعيش حياة راقيه في كمبوند i-city التجمع 130م(غرفتين+2حمام+مطبخ+رسيبشن) وكل الخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك باسهل واطول انظمة سداد

امتلك شقتك باسهل واطول انظمة سداد

(للبيع)

امتلك شقتك بانظمة سداد مختلفه ومتعدده ع اطول فترة سداد وكمان وفرنالك مساحات كتير بتبدأ من 70م تقدر ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: بتدور ع المتعه والاستثمار هتلاقيهم في كمبوند تاون جيت

بتدور ع المتعه والاستثمار هتلاقيهم في كمبوند تاون جيت

(للبيع)

زود دخلك وعيش حياة سعيده انت وعيلتك في اكثر المشاريع استثمارا بالعاصمه الادارية شقتك 187م(3غرف+2حما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: عيش حياة راقيه وامتلك وحدتك ع اجمل فيو

عيش حياة راقيه وامتلك وحدتك ع اجمل فيو

(للبيع)

عيش انت واسرتك في امان وهدوء وامتلك وحدتك في كمبوند تاون جيت وسط ارقى وافضل الاماكن والخدمات كل ده .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 )شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
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