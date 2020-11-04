(للبيع)
|بيت عربي نظيف جدا للبيع في الجزات - الشارقه على شارع رئيسي مكون من : الجزء الأول صالتين و غرفتين و حمامين و مطبخ القسم الثاني صالة و غرفة و مطبخ و حمام مساحة البناء ٤٥٠٠ قدم مربع و الباقي حديقة , مواقف للسيارات صيانه ممتازه السعر المطلوب 2 مليون درهم taplink.cc/usertest1841976 0589073957 0524297621 Aljadwal Real Estate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwa;
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|بيت عربي نظيف جدا للبيع في الجزات - الشارقه- Sharjah
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082205
1,100,000 درهم