بيت عربي نظيف جدا للبيع في الجزات - الشارقه على شارع رئيسي مكون من : الجزء الأول صالتين و غرفتين و حمامين و مطبخ القسم الثاني صالة و غرفة و مطبخ و حمام مساحة البناء ٤٥٠٠ قدم مربع و الباقي حديقة , مواقف للسيارات صيانه ممتازه السعر المطلوب 2 مليون درهم taplink.cc/usertest1841976 0589073957 0524297621 Aljadwal Real Estate