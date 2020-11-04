بيت عربي نظيف جدا للبيع في الجزات - الشارقه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بيت عربي نظيف جدا للبيع في الجزات - الشارقه على شارع رئيسي مكون من : الجزء الأول صالتين و غرفتين و حمامين و مطبخ القسم الثاني صالة و غرفة و مطبخ و حمام مساحة البناء ٤٥٠٠ قدم مربع و الباقي حديقة , مواقف للسيارات صيانه ممتازه السعر المطلوب 2 مليون درهم taplink.cc/usertest1841976 0589073957 0524297621 Aljadwal Real Estate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Aljadwa;
التليفون: 0589073957

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بيت عربي نظيف جدا للبيع في الجزات - الشارقه- Sharjah
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082205
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بيت بالشارقة الغافيةعلي الشارع العام موقع مميز - في الشارقة الإمارات

للبيع بيت بالشارقة الغافيةعلي الشارع العام موقع مميز

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع بيت بالشارقة الغافية علي الشارع العام موقع مميز مساحة 9615 قدم أرضي واول تتكون من 6 غرف نوم .
القسم: 

1,100,000 درهم

4/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager