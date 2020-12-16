بيت الوطن التجمع الخامس | عقارات بيت الوطن القاهرة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
يقع مشروع إميرالد بيت الوطن فى أميز أحياء بيت الوطن فى الحي الثاني ببيت الوطن بالقرب من منطقة ال VEIW ZONE أكبر منطقة خدمات ببيت الوطن مميزات عمارات اميرالد جراج خاص و واجهات بحرية ومساحات خضراء وتقسيم داخلي مميز مصاعد حديثة وانتركم جراج خاص للسيارات وجود تسهيلات مميزة فى السداد مواصفات التشطيب نصف تشطيب باب الشقة ومحارة داخلية حوائط وأسقف ماعدا الحمامات والمطابخ حلوق داخلية وتأسيس كهرباء وصلة المياه والصرف للشقة والواجهة الخارجية الوميتال للحجز والإستعلام01090079595
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: elmoltqa
التليفون: 01090079595

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العنوان: القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076415
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16/12/2020
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16/12/2020
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- في القاهرة مصر

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16/12/2020
صورة الاعلان: فيلات لافيردي العاصمة الاداريه – La Verde New Capital - في القاهرة مصر

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laverde cassette هو أول كمبوند فيلات في ال R8 علي المحور المركزي مباشرة وبجوار كمبوند أناكاجي العاص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: Scene7 New Capital شقق للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

Scene7 New Capital شقق للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Akam Developments كمبوند سين سيفن العاصمة الإدارية امتلك الأن ولفترة محدودة سعر المتر 10.400 في أف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع في سين سيفين – أقل مقدم بالعاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

شقق للبيع في سين سيفين – أقل مقدم بالعاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أسعار شقق سين سيفين وأنظمة السداد في شركة أكام احجز وحدتك الأن بأقل سعر للمتر في العاصمة الادارية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع في دي جويا العاصمة الإدارية - في القاهرة مصر

شقق للبيع في دي جويا العاصمة الإدارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مساحة مشروع دى جويا العاصمة Taj misr new capital يقام مشروع دى جويا العاصمه على مساحة 23.5 فدان واس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي المناطق 👈وسعره مناسب شوف الاعلان ده بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
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