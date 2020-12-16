بيت الوطن التجمع الخامس | عقارات بيت الوطن القاهرة الجديدة

(للبيع)
|يقع مشروع إميرالد بيت الوطن فى أميز أحياء بيت الوطن فى الحي الثاني ببيت الوطن بالقرب من منطقة ال VEIW ZONE أكبر منطقة خدمات ببيت الوطن مميزات عمارات اميرالد جراج خاص و واجهات بحرية ومساحات خضراء وتقسيم داخلي مميز مصاعد حديثة وانتركم جراج خاص للسيارات وجود تسهيلات مميزة فى السداد مواصفات التشطيب نصف تشطيب باب الشقة ومحارة داخلية حوائط وأسقف ماعدا الحمامات والمطابخ حلوق داخلية وتأسيس كهرباء وصلة المياه والصرف للشقة والواجهة الخارجية الوميتال للحجز والإستعلام01090079595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmoltqa
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076415
6,000 جنيه
560,000 جنيه
7,800 جنيه
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