بيتك وسط عالم من الجمال فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع بجمال الطبيعة وسط كل خدماتك مطاعم وكافيهات ومولات تجارية ونادى رياضى ومستشفيات ومدارس وخدماتك تانية كتير شقتك 180 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بجنينة خاصة بسعر روعة واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط جمال الطبيعة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048070
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