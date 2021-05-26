بيتش بوي لخدمات الشواطئ ( كراسي – شماسي – تربيزات) ( – السن من 18 : 28 سنة – لا يتم قبول الطلاب – مؤهل متوسط علي الاقل وحاصل علي موقف نهائي من التجنيد – شباب فقط ) يشترط العوم ( إقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات– مواصلات – أسبوع إجازة ( – العمل لـ 23 يوم - دوام كلي لـ 12 ساعة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن