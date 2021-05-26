بيتش بوي لخدمات الشواطئ

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
بيتش بوي لخدمات الشواطئ ( كراسي – شماسي – تربيزات) ( – السن من 18 : 28 سنة – لا يتم قبول الطلاب – مؤهل متوسط علي الاقل وحاصل علي موقف نهائي من التجنيد – شباب فقط ) يشترط العوم ( إقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات– مواصلات – أسبوع إجازة ( – العمل لـ 23 يوم - دوام كلي لـ 12 ساعة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort for tourism
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095046
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اعلانات جديدة

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موظف الحسابات

موظف الحسابات

(فرصة عمل)

موظف الحسابات : راتب 3000 : 3500ج - المؤهل : بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ) جامعة حكومية مواقع : شرم .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بمصنع تعبئة فاصوليا بيضاء بالعبور

بمصنع تعبئة فاصوليا بيضاء بالعبور

(فرصة عمل)

بمصنع تعبئة فاصوليا بيضاء بالعبور لشفت 10 ساعات براتب 3000ج لـ 35 يوم عمل – مؤهل متوسط – السن من 18 .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بمصنع عصائر للعمل

بمصنع عصائر للعمل

(فرصة عمل)

بمصنع عصائر للعمل بشفت 12 ساعة + سكن + وجبة + براتب 3200ج في 35 يوم عمل والبنات بمرتب 2000ج + وجبة ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مصانع كارتيه بالعبور

مصانع كارتيه بالعبور

(فرصة عمل)

مصانع كارتيه بالعبور لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700ج – 55 يوم عمل براتب 7000ج ( –.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,700 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مصانع مواسير بالعبور

مصانع مواسير بالعبور

(فرصة عمل)

مصانع مواسير بالعبور لشفت 8 ساعات + سكن + وجبة ) براتب 2300ج (مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تام.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,300 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بمصنع تقفيل ملابس بالعبور

بمصنع تقفيل ملابس بالعبور

(فرصة عمل)

بمصنع تقفيل ملابس بالعبور – الشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 50 يوم عمل براتب 5200ج – 35 يوم عمل براتب 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

25/5/2021
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صورة الاعلان: عمال مغسلة او زراعة – لا يشترط مؤهل

عمال مغسلة او زراعة – لا يشترط مؤهل

(فرصة عمل)

عمال مغسلة او زراعة – لا يشترط مؤهل – يتم قبول شباب فقط – السن من 18 وحتي 35 سنة – سكن + 3وجبات + مو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: عمال انتاج بمصنع كابلات بالعبور

عمال انتاج بمصنع كابلات بالعبور

(فرصة عمل)

عمال انتاج بمصنع كابلات بالعبور للعمل شفت 12 ساعة براتب 3200 + سكن – 30 يوم عمل – مؤهل متوسط – السن .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: •مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي

•مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي

(فرصة عمل)

•مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي •خبره لا تقل عن 3 سنين •خبره في صيانه مضخات الاطفاء و الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: 1.مطلوب للعمل فى #السعوديه فني كهرباء كنترول

1.مطلوب للعمل فى #السعوديه فني كهرباء كنترول

(فرصة عمل)

1.مطلوب للعمل فى #السعوديه فني كهرباء كنترول •سن لا يزيد عن 30سنه •خبره في انظمه الاطفاء و الحر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام السبلت والمركزي والتشلر

مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام السبلت والمركزي والتشلر

(فرصة عمل)

مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام السبلت والمركزي والتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشرك.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000ج

فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000ج

(فرصة عمل)

فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000 : 5000ج طبقا للخبرة والعمل المسبق – العمل لمدة 23 يوم واس.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تأمين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيفات جميع التخصصات

مطلوب شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

مطلوب شيفات جميع التخصصات ) سخن – خباز – جزار – حلواني ( العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف ثالث

مساعد شيف ثالث

(فرصة عمل)

مساعد شيف ثالث (ستورد) ( براتب 3000ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة – ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/5/2021
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