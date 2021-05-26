بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر بشرم الشيخ والغردقة – السن من 18 : 28 سنة – راتب 3000ج + توفير سكن و3وجبات ومواصلات واسبوع إجازة وتأمينات وزيادة سنوية 2 في السنة – مؤهل متوسط علي الاقل الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن