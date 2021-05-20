(فرصة عمل)
|بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر بشرم الشيخ والغردقة – السن من 18 : 28 سنة – راتب 3000ج + توفير سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتأمينات وزيادة سنوية 2 في السنة – مؤهل متوسط علي األقل الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094336
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