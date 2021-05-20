بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر بشرم الشيخ والغردقة – السن من 18 : 28 سنة – راتب 3000ج + توفير سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتأمينات وزيادة سنوية 2 في السنة – مؤهل متوسط علي األقل الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism