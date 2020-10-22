(فرصة عمل)
|بيتش بوي لخدمات الشواطئ ) كراسي – شماسي – تربيزات ( – السن من 18 : 28 سنة – لا يتم قبول الطالب – مؤهل متوسط علي الاقل وحاصل علي موقف نهائي من التجنيد – شباب فقط ) يشترط العوم ( – إقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصالت – أسبوع إجازة ( – العمل لـ 23 يوم - دوام كلي لـ 12 ساعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070215
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,500 ريال
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه