بيترا جراى رخام مستورد | اسعار وانواع الرخام بمصر

(للبيع)

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صورة الاعلان: بيترا جراى رخام مستورد | اسعار وانواع الرخام بمصر - في القاهرة مصر

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مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت متخصصون ومتميزون وننفرد بتوفير الرخام المستورد بيترا جراى في شكل - طاولات وشرائح (طاولات كناتر معالجة ومتلمعه ايبوكسى ) - درج سلم جاهز على التركيب - أرضيات وحوائط وكذلك بكميات كبيرة جاهزة على التسليم وباسعار تنافسية بيترا جراى Pietra Grey Marble هو رخام مستورد بلد المنشأ ايران وهى أفضل دو لة منتجة للرخام بيترا جراى ويوجد منه طاولات وشرائح بمقاسات مختلفة والطاولات عبارة عن طاولات كناتر (معالجة ومتلمعه ايبوكسى ) ويوجد منتج نهائى في شكل درج سلم جاهز وأرضيات. مواصفا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الكوبرا للرخام والجرانيت
التليفون: 01033000335

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العنوان: 15مايو- طرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 760 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/1/2022
رقم الإعلان: 2117736
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