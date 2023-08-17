بوكلين فولفو 460 - حفار فولفو 2009 - VOLVO EC460B - Excavator - كود A 282

(For Sale)
|بوكلين فولفو 460 - حفار فولفو 2009 - VOLVO EC460B - Excavator للبيع بجدة بوكلين بطاقة جمركية في معرض صقر الشارقة للسيارات مقاس البوكلين حفار - بوكلين فولفو 460 ( VOLVO EC460B ) موديل ( 2009 ) بطاقة جمركية اللون اصفر الممشي 14000 ساعة السعر عند التواصل مع مدير التسويق والمبيعات / أبو فارس واتساب من داخل المملكة العربية السعودية علي الرقم 0501976697 واتساب من خارج المملكة العربية السعودية علي الرقم 00966501976697
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|saqralsharqa
|Telephone:
|00966501976697
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|جدة حي الجوهرة بجوار حوش عبد اللطيف جميل- gidda
Makkah - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240747
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7,000 Riyal
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