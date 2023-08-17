بوكلين فولفو 460 - حفار فولفو 2009 - VOLVO EC460B - Excavator - كود A 282

(For Sale)

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Ad Photo: بوكلين فولفو 460 - حفار فولفو 2009 - VOLVO EC460B - Excavator - كود A 282 - in Makkah Saudi Arabia

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بوكلين فولفو 460 - حفار فولفو 2009 - VOLVO EC460B - Excavator للبيع بجدة بوكلين بطاقة جمركية في معرض صقر الشارقة للسيارات مقاس البوكلين حفار - بوكلين فولفو 460 ( VOLVO EC460B ) موديل ( 2009 ) بطاقة جمركية اللون اصفر الممشي 14000 ساعة السعر عند التواصل مع مدير التسويق والمبيعات / أبو فارس واتساب من داخل المملكة العربية السعودية علي الرقم 0501976697 واتساب من خارج المملكة العربية السعودية علي الرقم 00966501976697
Contact The Advertiser:
Contact Name: saqralsharqa
Telephone: 00966501976697

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: جدة حي الجوهرة بجوار حوش عبد اللطيف جميل- gidda
Makkah -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240747
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Price
Posting Date
Ad Photo: طلب اطباء

طلب اطباء

(Job Opportunity)

مطلوب أخصائي عناية مركزة للعمل بكبري المستشفيات بمنطقة أبها بمرتب وعقد مميز.

Call

17/8/2023
Ad Photo: Private taxi - Jeddah from 6:00 pm to 12:00 pm

Private taxi - Jeddah from 6:00 pm to 12:00 pm

(For Rent)

تاكسي خاص جدة من 6 مساء الى 12 مساء Jeddah private taxi from 6 pm to 12 pm.
Location:

Makkah - Saudi Arabia

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17/8/2023
Ad Photo: معلمه لغه انجليزي و رياضيات مدارس بريطا

معلمه لغه انجليزي و رياضيات مدارس بريطا

(Job request)

معلمة لغه انجليزية و رياضيات جميع المراحل و المناهج الدراسية.
Location:

Makkah - Saudi Arabia

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17/8/2023
Ad Photo: مطلوب محاسب مالي أول لمجموعة شركات بالرياض

مطلوب محاسب مالي أول لمجموعة شركات بالرياض

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعو.

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب على وجه السرعه مهندس تصميم شبكات الري لكبرى الشركات بالرياض

مطلوب على وجه السرعه مهندس تصميم شبكات الري لكبرى الشركات بالرياض

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعو.
Category: 

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس معماري تصميم وتنفيذ لشركة مقاولات بالحناكية

مطلوب مهندس معماري تصميم وتنفيذ لشركة مقاولات بالحناكية

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة مقاولات كبرى ب.
Category: 

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب على وجه السرعه مندوبين ومشرفين مبيعات هاتفية لمجموعة شركات بالرياض

مطلوب على وجه السرعه مندوبين ومشرفين مبيعات هاتفية لمجموعة شركات بالرياض

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بمجموعة شركات بال.
Category: 

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب مصمم مواقع ووردبريس لشركة كبرى بالسعودية أبها

مطلوب مصمم مواقع ووردبريس لشركة كبرى بالسعودية أبها

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى الشركات بالسعو.

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب على وجه السرعه مسؤول موارد بشريه لمجموعة شركات بالرياض

مطلوب على وجه السرعه مسؤول موارد بشريه لمجموعة شركات بالرياض

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعو.

Call

10/8/2023
Ad Photo: اجهزة رياضية امريكية

7,000 Riyal

9/8/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . .

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8/8/2023
Ad Photo: دروس خصوصية

دروس خصوصية

(Job request)

معلمة تأسيس صفوف أولية لغتي ( التدريب ع الكتابة والقراءة ) ورياضيات English ( Alphabets,Phonics ,wor.
Location:

Najran - Saudi Arabia

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8/8/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . .

Call

7/8/2023
Ad Photo: ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

جهاز حجز مواقف السيارات من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة .

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2/8/2023
Ad Photo: برنامج اودو المحاسبي

برنامج اودو المحاسبي

(For Sale)

نقدم لكم نحن عرين التميز أفضل البرامج المحاسبية و أكثرها تطورا . للتواصل / 0572570715 ما هو برنام.
Category: 

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2/8/2023
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