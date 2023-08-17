بوكلين فولفو 460 - حفار فولفو 2009 - VOLVO EC460B - Excavator - كود A 282

بوكلين فولفو 460 - حفار فولفو 2009 - VOLVO EC460B - Excavator للبيع بجدة بوكلين بطاقة جمركية في معرض صقر الشارقة للسيارات مقاس البوكلين حفار - بوكلين فولفو 460 ( VOLVO EC460B ) موديل ( 2009 ) بطاقة جمركية اللون اصفر الممشي 14000 ساعة السعر عند التواصل مع مدير التسويق والمبيعات / أبو فارس واتساب من داخل المملكة العربية السعودية علي الرقم 0501976697 واتساب من خارج المملكة العربية السعودية علي الرقم 00966501976697