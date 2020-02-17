#مكسيم_تورز #العين_السخنه #بورتو_السخنه العرض ساري خلال شهر فبراير 2020 سعر الفرد في الغرفه المزدوجه = 1875 جنيه سعر الفرد في الغرفه السنجل = 3150 جنيه الاسعار تشمل الاقامه للفرد 3 ليالي 4 ايام شامل فطار وعشاء ☎ للحجز والاستعلام :22602482- 22602486 📞 الخط الساخن : 01204701111 ————————————— تشرفوا بزيارة مقرنا :- 17 ش الطيران , رابعة العدوية , بمدينة نصر , القاهرة مواعيد العمل :- من الساعة 9 صباحا و حتى 5 عصرا يوميا عدا الجمعة